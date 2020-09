Cavaco de férias prolonga estadia no Algarve

Rui Pando Gomes

Todos os verões, Aníbal Cavaco Silva regressa à região onde nasceu e passa férias no Algarve junto da mulher, Maria Cavaco Silva, dos filhos e dos netos. Este ano não foi exceção, mas desta vez o antigo Presidente da República, de 81 anos, decidiu prolongar a estadia na sua casa de férias junto à praia da Coelha, no concelho de Albufeira.





CM surpreendeu o antigo Chefe de Estado a sair de um restaurante de praia na zona de São Rafael, depois de um almoço com a esposa e mais duas pessoas. O CM sabe que usou sempre máscara enquanto esteve na rua e durante a refeição, dentro do estabelecimento, manteve uma distância de segurança das outras pessoas com quem almoçou. A saída de casa para o almoço foi feita na companhia de dois seguranças pessoais, que mantém em todas as deslocações. Também a GNR esteve nas imediações da praia quando Cavaco Silva estava a sair do restaurante e mantém a vigilância à casa de férias.



Normalmente, a família de Cavaco Silva junta-se na casa de férias no Sul do País durante o mês de agosto. Este ano, ao que tudo indica devido à pandemia de Covid-19, a estadia foi prolongada, uma vez que no Algarve o risco de um possível contágio é menor do que na região de Lisboa, onde tem a residência oficial.