Cristiano Ronaldo: Segredos do retiro de luxo

Ao contrário de anos anteriores, em que vários familiares e um grupo alargado de amigos integravam as férias de, desta vez o craque optou por descansar apenas ao lado da família nuclear e de duas pessoas próximas.O futebolista escolheu a ilha de Maiorca, em Espanha, para desfrutar deste período antes de regressar aos relvados. Tem passado a maior parte dos dias no iate que comprou no ano passado, mas para desfrutar de uns dias mais cómodos alugou também uma mansão no Norte da ilha, onde tem passado parte das férias.Nas redes sociais, tem partilhado alguns registos das férias, mostrando a união familiar. Numa das fotografias, surge ao lado de Gio e dos quatro filhos: Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina., escreveu na legenda. Numa outra imagem, a preto e branco, o jogador mostra o seu corpo tonificado, tendo sido alvo de vários elogios.A tranquilidade tem marcado, assim, os dias de CR7, que descansa longe de confusões e aproveita para desfrutar de tempo de qualidade na companhia da família.