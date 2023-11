Daniela Melchior e José Condessa assistem ao jogo da seleção nacional juntos

Os atores estão cada vez mais próximos

20 nov 2023 • 17:33

Daniela Melchior, de 27 anos, e José Condessa, de 26, estiveram juntos este domingo, dia 19 de novembro, a assistir ao jogo da seleção nacional contra a Islândia, do qual Portugal saiu vitorioso por 2-0. Os atores fizeram-se acompanhar também de Lucas Dutra e de Sara Vendeiro.Foi através das redes sociais de ambos, que os atores mostraram por meio de alguns vídeos publicados nas histórias do Instagram, estar lado a lado, muito sorridentes, no estádio de Alvalade, mostrando que estão cada vez mais próximos e que poderá mesmo existir um alegado romance entre os dois.Se bem se recorda, esta aproximação foi despoletada por um comentário que a atriz de Hollywood fez numa fotografia que o ator da série 'Rabo de Peixe' publicou no Instagram., comentou na altura a jovem.A partir deste comentário a verdade é que os dois têm aparecido juntos e mostrado uma cumplicidade bonita que talvez seja amor.