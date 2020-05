Diana Chaves e César Peixoto felizes com a família finalmente reunida

O desafio profissional como treinador do Gil Vicente colocou novamente à prova a relação de Diana Chaves e César Peixoto.Com a mudança de vida para Barcelos, no Norte do País, o treinador viu-se privado do convívio com a companheira e com os dois filhos: Pilar, de oito anos, e Rodrigo, de 13, em comum com Isabel Figueira. Momentos dolorosos para o treinador, que agora respira de alívio com o clã novamente reunido.Com o fim do estado de emergência, a atriz rumou ao Norte com a filha. Para a família estar completa juntou-se Rodrigo, o irmão mais velho, e de quem a pequena Pilar não esconde as saudades. ", começa por contar uma fonte.Apesar da distância, a relação de cerca de dez anos de Diana e César supera as adversidades. O casal, que já ultrapassou duras provas na união, resiste aos obstáculos e revela que o amor está para durar., diz a fonte.