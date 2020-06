Diário secreto de Meghan Markle preocupa Kate Middleton

Émais uma dor de cabeça para Kate Middleton. Durante todo o tempo em que viveu no Reino Unido, Meghan Markle manteve um diário onde registou o seu quotidiano como membro da realeza.Todos esses pormenores podem agora ter caído nas mãos erradas, o que poderá ter consequências desastrosas., revela uma fonte anónima à revista norte-americana ‘Woman’s Day’.Parte desse diário terá sido utilizado na elaboração de um artigo sobre Kate Middleton, publicado pela ‘Tatler’ no final de maio e intitulado ‘Catarina, a Grande’, que entra em detalhes sobre os supostos motivos que terão levado a desentendimentos com Meghan e sugere que a mulher de William tem "uma aura insonsa".Kate sentiu-secom a publicação deste perfil pouco agradável, especialmente porque o chefe de redação da revista é um antigo colega da faculdade, com quem já passou férias. Soube-se mais tarde que Anna Pasternak, autora da reportagem, é amiga da ex-jornalista da ‘Tatler’, Vanessa Mulroney, que por sua vez é cunhada da melhor amiga de Meghan, Jessica Mulroney, o que sugere que pode tratar-se de uma ‘encomenda’."Meghan e Kate nunca se entenderam. A primeira estava à espera de ser tratada como uma rainha, mas infelizmente para ela apenas uma alcançará esse título", avança a mesma fonte à ‘Woman’s Day’.A mulher do príncipe Harry não gostou de ver a família real a defender prontamente Kate após a publicação do artigo da ‘Tatler’., revelou uma fonte próxima da duquesa de Sussex., acrescentou.Kate Middleton ficou particularmente indignada com o facto de o artigo da ‘Tatler’ insinuar que ela se sentia "exausta" e "presa" devido ao aumento do fluxo de trabalho e, acima de tudo, com a observação de que estava "perigosamente magra", comparando a sua fisionomia à de Diana, quando a princesa do povo se debateu com distúrbios alimentares.