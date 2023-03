Elsa Raposo conta o mal que lhe fizeram

importa

07 mar 2023 • 18:42

Os últimos dois anos em Portugal foram extremamente complicados. Já não conseguia gerir o que estava a acontecer. [...] Sofri um esgotamento e fui internada numa clínica em Lisboa e, logo a seguir, entrei num programa de televisão [A Quinta das Celebridades] e não dei o espaço necessário. Não estava preparada, de todo, [para entrar no programa] e, como tinha estado internada, não tinha visto a primeira edição, pelo que não estava preparada para nada", recordou Elsa Raposo.

", respondeu Elsa Raposo. "Mas não é só os teus amigos, é a forma como tu pensas. Há que reeducar as tuas emoções. Saber, de facto, o que são os sentimentos, o que é que te liga ao próximo. É um ensinamento e um trabalho muito longo. Tem de haver um detox completo", terminou Elsa Raposo que hoje dedica-se às artes plásticas.



Elsa Raposo, de 58 anos, já foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. A antiga manequim vive há 12 anos na África do Sul, mas agora está a passar uma temporada no seu país natal e aproveitou para ir ao programa 'Dois às 10', da TVI, esta terça-feira, 7 de março.Em conversa com Claúdio Ramos e Maria Botelho Moniz, Elsa Raposo recordou os tempos da sua carreira e tambémmomentos mais infelizes que teve de enfrentar quando era notícia todos os dias e capa de quase todas as revistas.Os apresentadores não esconderam a curiosidade sobre os amigos que a manequim deixou para trás.