‘Ex’ de Manuel Marques supera desgosto com amigos do ator

Determinada a colocar o passado para trás das costas,mais próximos para voltar a sorrir. No passado fim de semana, Ana juntou-se aos colegas de profissão do humorista, nomeadamente os casaisO grupo juntou as crianças e proporcionou-lhes um dia de diversão, longe da azáfama do quotidiano e das restrições impostas pela pandemia. Um dia especial que ajudou Ana Martins a sentir-se mais animada., registou Eduardo Madeira, provando assim que amizade com a ex-companheira de Manuel Marques se mantém mesmo após a separação.A separação de Manuel Marques e Ana Martins apanhou quase todos de surpresa, inclusive a família e amigos mais íntimos. No entanto, todos têm contribuído o máximo possível para que tudo corra pelo melhor e sem guerras. O ex-casal tem comunicado de forma cordial para assegurar o bem estar das duas filhas em comum: Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.A viver uma paixão com a atriz Beatriz Barosa, 22 anos mais nova (ela tem 24 e ele 46), o ator tem estado com as filhas de forma regular, mostrando assim que não há divergências., assegurou Manuel Marques anteriormente. Ana confirmou:Passados os dias de maior turbulência, Ana Martins agarra-se àquilo que tem de melhor para encontrar um novo sentido para a sua vida, após a separação que a apanhou de surpresa.O namoro recente de Manuel Marques e Beatriz Barosa deixou de ser um tema tabu. Tornado público poucos dias após o anúncio da separação do humorista, o novo casal tentou resguardar-se o máximo possível. Agora, tudo é diferente. A jovem atriz já não se coíbe de mostrar cumplicidade com o humorista, fora e dentro das gravações de ‘Festa é Festa’, da TVI. Recentemente, o casal participou num jantar com outros rostos do elenco da novela.