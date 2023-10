Fátima Lopes tem novo projeto e não é em televisão

19:26

Saber navegar a onda do stress e da ansiedade" com Nuno Mendes Duarte, "Dormir bem? Não sei o que é!", com Vânia Caldeira, "Será que vale a pena fazer exercício físico", com Maria Gama e ainda "És feliz no trabalho?", com Cassiana Tavares, são alguns dos temas.

Foi com grande alegria que Fátima Lopes, de 54 anos, recorreu às suas redes sociais para anunciar uma grande novidade.A apresentadora terá um podcast baseado na sua plataforma 'Simply Flow' by Fátima Lopes. "Estou feliz. Emocionada. Profundamente grata. E porquê? Há algum tempo que sonhava um dia ver a minha plataforma Simply Flow by Fátima Lopes expandir-se para um podcast. Com a parceria e o entusiasmo da Renascença, esse dia chegou", começou por escrever a apresentadora do programa 'Caixa Mágica', da SIC.São vários os temas que vão ser discutidos com os mais diversos especialistas ao longo da primeira temporada que já estreou. Temas como: "