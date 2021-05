Filha de Luís Figo comemora cinco anos de namoro com primo o rei de Espanha

17:01

A filha mais velha de Luís Figo, Daniela, viajou até Roma, Itália, para uma escapadinha romântica ao lado do namorado, Beltrán Lozano.Na viagem, o casal passou por alguns dos locais mais turísticos da cidade, como o Vaticano e o Coliseu, e ficou hospedado numa suite do luxuoso hotel Villa Agrippina. Cada vez mais cúmplices e felizes, Daniela e Beltrán já não escondem o amor e partilham alguns momentos a dois com os seguidores.NOMES DE SUCESSODaniela estuda Medicina na Universidade de Navarra, mas faz cada vez mais sucesso também no mundo digital. Só no Instagram tem 87 mil seguidores