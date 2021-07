Francisco Rodrigues dos Santos adia lua de mel

Francisco Rodrigues dos Santos

20:21

Francisco Rodrigues dos Santos, também conhecido como ‘, já está casado. O presidente do CDS e Inês Guerra Vargas trocaram alianças no passado sábado, dia 17 de julho, após terem adiado o enlace – que estava inicialmente marcado para o dia 4 de outubro de 2020 – devido à pandemia.Mas também a desejada lua de mel vai ter de ficar para mais tarde. ‘Chicão’ partilhou com a ‘Vidas’ que teve de adiar os dias a dois devido a compromissos profissionais. "", confessou.Com as férias românticas adiadas, Francisco Rodrigues dos Santos não esquece o dia feliz que viveu ao lado de Inês Guerra Vargas. O casal juntou família e amigos na Igreja da Memória, em Lisboa.", afirmou.À entrada da Quinta da Pimenteira, na zona de Monsanto, onde se seguiu a festa, ‘Chicão’ e Inês Guerra Vargas – que usou um vestido da Pureza Mello Breyner – foram recebidos em grande festa pelos convidados.", partilhou com a ‘Vidas’.