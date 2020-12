Hillary Clinton põe saúde em risco com aumento de peso

De acordo com o ‘The Globe’, a mulher do ex-presidente Bill Clinton engordou cerca de 44 quilos e sente muitas dificuldades em "andar e respirar".A publicação falou com um médico que diz que o aumento de peso de Clinton traz-lhe um risco acrescido de "doenças cardiovasculares, AVC, vários tipos de cancro, além de tornar a sua saúde mais débil no caso de ficar infetada com a Covid-19".Em 2009, Clinton magoou um cotovelo e em 2016 sofreu um colapso no memorial às vítimas do 11 de Setembro, em Nova Iorque. Fontes próximas suspeitam que "sofra de uma doença degenerativa que lhe afeta os ossos", possivelmente osteoporose.Clinton precisa de alterar radicalmente o estilo de vida o mais depressa possível se quiser reverter alguns dos problemas antes que seja tarde demais, "começando pelo excesso de peso".Há também quem diga que a mulher do ex-líder dos EUA ainda não conseguiu ultrapassar a traição do marido com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinski. Hillary manteve-se sempre do lado de Bill durante o escândalo sexual, optando por refugiar-se na carreira política, também esta marcada por polémicas. Mas o assunto nunca ficou bem resolvido entre os dois.