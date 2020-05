Jennifer Aniston mantém fraquinho por ex-maridos

Aos 50 anos,não resiste às paixões do passado.Depois de se ter reaproximado de Brad Pitt, cujo casamento durou cinco anos, a atriz decidiu agora dar uma segunda oportunidade a Justin Theroux, com quem esteve casada entre 2015 e 2017.Tudo começou quando Jennifer convidou Justin para um jantar que organiza todos os anos por altura do Dia de Ação de Graças (28 de novembro) para os amigos mais chegados, entre os quais Courteney Cox, Jimmy Kimmel e Jason Bateman., acrescentou.De acordo com a publicação, Jennifer acredita que desistiu do casamento com Justin depressa demais. "O divórcio de Brad [Pitt] deixou marcas e, segundo a terapeuta que a segue há muitos anos, ela tem tendência para erguer uma barreira quando as coisas se complicam em vez de tentar resolvê-las" contou outra fonte à revista, acrescentando que Justin é tudo o que a atriz sempre quis num parceiro: "Ela perdeu a melhor coisa que tinha na vida e agora tem a oportunidade de a recuperar".Courtney Cox, uma das melhores amigas de Jennifer, foi quem a convenceu a dar uma nova oportunidade a Justin."Ela estava com receio que ele rejeitasse o convite. Contudo, ele acabou por ficar uma semana e os dois recordaram os tempos em que, disse a mesma fonte.