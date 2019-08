Jessica Athayde coloca regresso ao trabalho em segundo lugar

Amaternidade chegou à vida de Jessica Athayde no início de junho e a atriz não esconde o quanto está encantada com a fase que tem vivido, apesar das ‘dores de cabeça’ que tem partilhado."Apaixonei-me e percebi o significado de amor incondicional. Aprendi a ser mais paciente, a desvalorizar coisas que não têm importância e que dormir é um luxo", admitiu a atriz, que sempre admitiu odiar estar grávida. O bebé, fruto da relação com o ator Diogo Amaral, tem sido o centro das atenções.Dedicada a cem por cento ao pequeno Oliver, Jessica Athayde já fez saber que não pretende voltar tão cedo aos ecrãs e que quer parar o tempo necessário para acompanhar o bebé nos primeiros tempos de vida."A Jessica está sempre disponível, mas já informou a TVI que este ano será mais dedicada ao filho. No final de 2019 estará pronta para voltar a trabalhar para o que o canal pretender", diz uma fonte ouvida pela ‘Vidas’.A estrela do canal, que está afastada do pequeno ecrã desde a novela ‘A Herdeira’, vai continuar a desfrutar da sua pausa na carreira.