Judite Sousa chega a acordo com Media Capital

Judite Sousa

A polémica entre a Media Capital e Judite Sousa foi, após nove meses, dada por terminada. Através de um comunicado divulgado na segunda-feira, no final da emissão do ‘Jornal da CNN’, o grupo confirmou que foi acertado um acordo com a jornalista, de 62 anos."A administração da TVI comunica ter acertado com Judite Sousa os termos pelos quais as partes resolvem qualquer perturbação que eventualmente pudesse vir a eclodir nas suas relações, de modo imediato e completo, estando ambas as partes de boa-fé na conclusão deste ciclo", começou por esclarecer a nota partilhada.De seguida, é lamentado "qualquer involuntário transtorno, incómodo ou inconveniente que possa ter surgido no decurso do relacionamento profissional". Contudo, os detalhes do acordo acabaram por não ser divulgados.Já a jornalista destacou o acordo estabelecido. "A narrativa foi negociada durante meses pelos advogados das partes. Trata-se de um comunicado que se tornou para a minha pessoa um imperativo moral", escreveu.Recorde-se que Judite Sousa anunciou a saída da CNN Portugal após apenas meio ano, denunciando o contrato em causa. E esta foi a segunda vez que chegou a acordo com a empresa, pois em novembro de 2019 recebeu uma indemnização.