Kobe Bryant: O adeus trágico a uma lenda

No último domingo, o Mundo parou com a notícia da morte do basquetebolista da NBA Kobe Bryant, aos 41 anos, num desastre de helicóptero, nos Estados Unidos. Com ele seguia a filha Gianna, mais conhecida por ‘Gigi’, de apenas 13 anos, e outros sete ocupantes, sendo que todos tiveram morte imediata.Uma tragédia que gerou reações um pouco por todo o Mundo e que deixou devastada a mulher de Kobe, Vanessa Bryant, que perdeu a filha e o marido no mesmo dia e fica com três crianças para cuidar, uma das quais bebé, nascida no último verão, escreveu a cantora Jennifer Lopez nas redes sociais, sem esconder a tristeza por ter perdido um dos seus grandes amigos. A artista foi uma das muitas figuras públicas que se mostraram desoladas com a partida prematura do jogador, que era considerado uma lenda do desporto.A morte do atleta norte-americano deixou os amigos e os fãs de coração partido. Vanessa, que até ao fecho da edição da ‘Vidas’ continuava em silêncio sobre a mais dura perda da sua vida, chora a partida do seu grande amor, o homem com quem esteve casada durante mais de 20 anos e a quem perdoou traições, mal-entendidos e rumores, superando sempre os dissabores da vida em comum em prol do sentimento que os unia.Ao longo de duas décadas, o amor venceu sempre e o casal, que se conheceu quando Vanessa tinha apenas 17 anos, nunca deixou de lutar pela relação e pela família.Tiveram quatro filhas, a mais nova nasceu no último verão, que eram a luz dos olhos de Kobe Bryant. Nas redes sociais, o atleta mostrava que não podia ser um pai e um marido mais orgulhoso e as declarações de amor multiplicavam-se no Instagram, em que chamava a mulher de "rainha" e revelava o quanto as filhas mudaram a sua forma de estar na vida., fez saber, emocionado.Com uma vida atribulada, Kobe Bryant elegia frequentemente o helicóptero como forma de se deslocar e encurtar as distâncias nos Estados Unidos. Segundo o próprio, o que podia ser encarado como uma mania de celebridade, mais não era do que uma forma de rentabilizar o tempo de forma a poder aproveitar melhor a vida ao lado da mulher e dos filhos, uma vez que tinha constantes projetos e desafios profissionais que o obrigavam a viajar recorrentemente.Ciente de que um desastre é uma coisa que pode sempre acontecer, Kobe já tinha feito um pacto com a mulher, com os dois a combinarem que nunca andariam de helicóptero ao