Laura Figueiredo é alvo de críticas devido ao corpo

Adepta de uma vida saudável, Laura Figueiredo continua a dar que falar pela magreza extrema.A apresentadora não resiste a partilhar a forma física nas redes sociais com fotografias sensuais, em que se mostra bastante segura da silhueta. No entanto, são essas fotografias que, além de lhe valerem elogios por parte de alguns admiradores, não escapam às críticas dos olhares mais atentos.são alguns dos comentários que se podem ler nas últimas publicações, nas quais a namorada de Mickael Carreira surge a posar com um biquíni preto.Apesar dos comentários depreciativos, Laura recebe o apoio de alguns admiradores que não hesitam em continuar a defendê-la. "Quem critica é quem tem inveja", rematam.