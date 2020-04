Letizia vive clima de tensão com a cunhada

Longe vão os tempos em que reinava a paz na família real espanhola.Há muito que é conhecida a má relação entree o seu irmão,, e também a cunhada,. Agora, a relação de Felipe VI com as irmãs está mais tensa do que nunca, uma vez que Elena e Cristina foram afastadas da monarquia e o rei redefiniu um novo conceito de família real: somente ele, a sua esposa e filhas desfrutariam dessa distinção.Os filhos de Dona Elena, Froilán e Victoria Frederica, que têm adotado comportamentos polémicos, alvos de diversos comentários no seio da realeza, também foram afastados.Felipe VI já demonstrou o seu desagrado face às polémicas e avisou a irmã que os adolescentes têm de alterar o comportamento, que segundo o rei mancha a imagem do clã. No entanto, o reparo não foi visto com bons olhos por Elena, que deu um murro na mesa., conta uma fonte, acrescentando que esta última conversa aumentou o mal-estar profundo que se vive na família real espanhola.Perante o cenário de intriga entre o clã, a duquesa entrou em contacto com o irmão a fim de demonstrar o seu desagrado face aos comentários feitos.Segundo várias publicações, a conversa subiu de tom e terminou com uma forte discussão entre os familiares na qual Elena mencionou o nome de rainha Letizia, questionando os seus comportamentos na coroa espanhola.Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, Letizia incompatibilizou-se com vários membros da família, incluindo o rei emérito Juan Carlos e a sogra, Sofia. Também Felipe VI se distanciou dos escândalos protagonizados pelo pai.