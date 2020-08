Ljubomir garante: "Estava um snobe de Cascais...Falir foi uma boa experiência”

Arestauração foi um dos setores mais afetados pela pandemia, mas Ljubomir Stanisic está preparado para arregaçar as mangas, tal como aconteceu quando enfrentou a falência de um dos seus restaurantes em 2008.Na altura, ficou com uma dívida de mais de meio milhão de euros devido aos investimentos que fez no ‘100 Maneiras’, em Cascais. Hoje, olhando para trás, consegue ver o lado positivo de toda a situação., disse, em entrevista à Rádio Comercial.Na altura, o chef jugoslavo fez questão de cumprir todas as obrigações., disse ainda.Depois desta fase conturbada, Ljubomir Stanisic teve oportunidade de recomeçar, na mesma área, mas melhor do que nunca., disse o cozinheiro, confiante no futuro.