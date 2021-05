Madrid no topo das preferências de Cristiano Ronaldo e Georgina

O futuro profissional de Cristiano Ronaldo é ainda incerto, no entanto, nos últimos dias, o craque já deu pistas de que, independentemente de qualquer mudança que possa ocorrer na sua carreira, Madrid será sempre uma cidade importante e uma base para a sua família.





Depois de ter sido publicado um vídeo no qual se vê sete carros de luxo do craque, avaliados em cerca de 8 milhões de euros, a ser retirados da sua casa de Turim, sabe-se agora o destino final das viaturas: a garagem da mansão que mantém no luxuoso condomínio de La Finca, em Madrid.

Uma morada especial para o craque, mas principalmente para Georgina Rodríguez, já que é em Espanha que estão as suas bases e muitas oportunidades de trabalho.