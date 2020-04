Meghan Markle esconde plano diabólico

Meghan Markle está a preparar-se para surpreender Harry com um divórcio milionário. Quem o diz é a ‘Woman’s Day’, que conta tudo sobre o plano da duquesa em levar a família para os Estados Unidos., revela uma fonte próxima da antiga atriz à publicação, que diz ter tido acesso a documentos enviados por Meghan aos seus advogados., acrescenta.O artigo em questão refere ainda que este primeiro contacto com os advogados permitiu à duquesa de Sussex esclarecer algumas questões relacionadas com a forma como os tribunais da Califórnia funcionam relativamente a questões de custódia.CHAMADO DE VOLTA A CASADe acordo com a imprensa internacional, Meghan ameaçou Harry com o divórcio quando este lhe disse que estava a ponderar regressar a Inglaterra, de forma a cumprir o seu dever como membro da família real. O filho mais novo do príncipe Carlos não ficou indiferente aos apelos do pai para se juntar ao irmão, William, nestes tempos de crise, depois de ter sido infetado com Covid-19.