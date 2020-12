Micaela Oliveira em lágrimas com a morte de Sara Carreira: "Meu amor"

Micaela Oliveira quebrou o silêncio sobre a trágica morte de Sara Carreira, que ocorreu no passado sábado, dia 5 de dezembro. A estilista recorreu à sua página oficial de Instagram para prestar uma última homenagem à amiga, com quem tinha lançado recentemente uma coleção de roupa.

"Meu amor". Foi através de poucas palavras que Micaela Oliveira se despediu da filha de Tony Carreira. A estilista partilhou uma imagem carinhosa de ambas, em que surge a dar um beijo à amiga. O momento comoveu os fãs.

Recorde-se que no mês passado, as artistas marcaram presença no programa 'Casa Feliz', da SIC, onde apresentaram o novo projeto, para a marca de roupa 'Éssê by Sara Carreira'. Contente com o resultado, Micaela Oliveira partilhou o momento nas redes sociais, e deixou uma mensagem à amiga., pode ler-se.