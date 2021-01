O segredo que uniu Cristina Ferreira e Ruben Rua no início da relação

Foi nesse momento que percebemos

a coincidência. Eu também estava a escrever um livro e, sairia em novembro. Ninguém sabia e, a partir desse momento,Vivemos em conjunto, durante estes meses, a ansiedade, a dificuldade, os medos, as escolhas, mas também a alegria", partilhou a apresentadora no blogue 'Daily Cristina'. O livro 'Podes Ser Tudo' viria a ser um poderoso elo de ligação entre os dois.", escreveu a apresentadora que não esconde a empatia imediata com o nortenho.Apesar dos seus muitos atributos físicos, segundo Cristina, foram as suas vivências e forma de estar na vida que captaram a sua atençãoA amizade e intimidade entre os dois cresceu e ficou aos olhos de qualquer um. A proximidade de Cristina e Ruben coincidiu com os anos após a apresentadora ter anunciado a separação de António Casinhas. Apesar de esta ter decorrido em 2011, foi a própria a admitir que demorou anos ate aceitar e assumir o fim da relação.Os últimos anos têm sido de uma intimidade crescente entre os dois eAs férias em comum, os carinhos e as oportunidades de trabalho evidenciam a relação de proximidade que existe e Cristina não esconde que Ruben é das poucas pessoas da TV que visita a sua casa. De tal forma que Ruben já se pronunciou sobre as oportunidades de alegado favorecimento na estação oferecidas pela amiga. Contudo, o ex-modelo nega e garante que irá continuar a desempenhar o seu trabalho com a dedicação habitual.