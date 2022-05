Sara Matos apoiada no novo desafio : "O meu namorado está a adorar-me"

Atriz revela que Pedro Teixeira ficou “superembeiçado” com a sua prestação enquanto apresentadora do ‘Ídolos’.

Vânia Nunes

Pedro Teixeira está rendido ao talento da companheira, Sara Matos, principalmente agora que a atriz se estreou como apresentadora no ‘Ídolos’ (SIC).Quem o garantiu foi a própria, durante um programa da Rádio Renascença. "Ficou mau ambiente lá em casa por seres melhor apresentadora do que o Pedro Teixeira?", começaram por questionar as apresentadoras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. Sara Matos respondeu: "De todo. Para já porque isso não é verdade – e agora o meu namorado está a adorar-me. E depois ele ficou superembeiçado por mim, foi incrível", disse, orgulhosa. Recorde-se que no último programa, o primeiro em direto, Sara Matos surpreendeu a cantar e a dançar.No final da conversa na rádio, Sara ainda respondeu a uma questão sobre Cláudia Vieira, ‘ex’ de Pedro Teixeira. "De 0 a 10, quão contente estás por não termos feito nenhuma pergunta sobre uma tal de Cláudia Vieira?." A atriz não hesitou: "Supercontente! 10."