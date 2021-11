Travis Scott vai pagar funerais das vítimas mortais do concerto

O rapper assumiu gastos financeiros com funerais e apoio psicológico a restantes vítimas do Astroworld Festival durante a sua atuação.

Travis Scott

09 nov 2021 • 16:50

Travis Scott quer assumir as despesas financeiras dos funerais dos fãs que morreram durante a sua atuação no Texas e dar apoio psicológico a todos os lesados do acidente, oferecendo sessões de terapia.

O rapper americano quis unir a sua fundação Cactus Jack Foundation com a BetterHelp, um portal online que promove a saúde mental e que vai fornecer as sessões de terapia para conseguir dar o apoio necessário.

O namorado de Kylie Jenner está a ser processado por um dos espectadores do concerto por "tragédia previsível e evitável". Travis estava em palco quando alguns fãs o tentaram alcançar e com isso atropelaram várias pessoas na plateia, tendo oito delas perdido a vida e centenas ficaram feridas.