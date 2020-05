Zulmira Ferreira está novamente de luto: "Têm sido dias de muita dor"

Zulmira e Jesualdo Ferreira

Os últimos dias têm sido de grande sofrimento paraDepois da morte trágica da irmã do treinador do Santos, Maria Manuela, de 80 anos, na sequência de um incêndio na sua casa, em Mirandela, no final de abril, o casal chora agora a morte de "um amigo de longa data", Henrique Freitas, vítima de um ataque cardíaco., confidencia Zulmira, que entretanto conseguiu um voo de regresso para Portugal, enquanto o técnico permanece no Brasil."Os trabalhos no Santos devem começar entretanto, aliás, já começaram as reuniões. Eu tive que vir a Portugal porque o meu visto estava a terminar", explicou a empresária, admitindo que lhe está a custar estar separada do marido numa altura tão delicada., lamenta Zulmira Ferreira, emocionada.Em Portugal, a mulher de Jesualdo Ferreira diz sentir-se estranhamente insegura. "Parece que lá no Brasil estava numa bolha. Estava há mais de 60 dias de quarentena, num condomínio fechado, ia às compras lá ao lado, e recebíamos a visita de um médico do clube regularmente. Aqui, desde que cheguei, sinto-me perdida, mas é normal".