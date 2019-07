007: Agente James Bond substituído por uma mulher

A carregar o vídeo ... Gravações de Bond 25

Os dias de Daniel Craig em 007 estão a acabar. O ator vai deixar o papel de agente secreto, ao fim de 13 anos. Lashana Lynch vai encarnar a nova agente secreta do filme.Na película que está em gravações, 'Bond 25' (título provisório), o ator vai ser chamado de Bond, mas já não vai receber a designação de agente 007, quem o garante é uma fonte próxima do filme., revelou a fonte no 'The Mail Sunday'A substituição da personagem principal tem como objetivo acabar com as críticas de que a saga tem sido alvo, por ser considerada machista.Lashana Lynch, que interpretou Maria Rambeua em 'Capitão Marvel', já mostrou alguns imagens da rodagem do filme e revelou que a sua personagem se vai chamar Nomi. O filme está a ser gravado em Itália e no Reino Unido e tem estreia prevista para abril de 2020.