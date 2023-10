A vila de Mafra preparou-se ao pormenor para a união da infanta Maria Francisca com Duarte Araújo Martins.

Infanta Maria Francisca e o noivo

01:30

Cerca de 1200 convidados ilustres e milhares de populares são esperados este sábado no Terreiro D. João V, frente à Basílica do Palácio Nacional de Mafra, onde decorrerá o casamento da Infanta D. Maria Francisca, filha de D. Duarte Pio de Bragança e D. Isabel de Herédia.Leia no Correio da Manhã.