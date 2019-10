Sara Carbonero assume peruca

01:30

A lutar contra um cancro nos ovários, Sara Carbonero já sente os efeitos secundários da quimioterapia e começou a usar peruca.A jornalista assumiu o cabelo postiço através de uma nova fotografia publicada nas redes sociais, surgindo ao lado de uma criança. Embora se tenha submetido a esta mudança, a mulher de Iker Casillas manteve a sua imagem - os cabelos longos."Vive a vida e aceita o desafio. Recupera o sorriso, ensaia a música, baixa a guarda e estende as mãos, abre as asas e tenta novamente. Celebra a vida e alcança o céu", escreveu numa recente publicação no Instagram, dando conta do seu atual estado de espírito.Sara, recorde-se, terminou recentemente a primeira fase de tratamentos e aguarda agora por novos exames para saber quais os próximos passos a dar.