Sara Sampaio: novas curvas elogiadas

Depois das críticas ao estereótipo de mulher perfeita de que a Victoria’s Secret foi alvo nos últimos meses, a marca norte-americana apresentou agora uma coleção outono/inverno adaptada à mulher real, com curvas e imperfeições.E Sara Sampaio foi uma das modelos escolhidas para posar com lingerie que valorize este novo ideal da marca. Nas imagens divulgadas pela empresa, que atravessa uma crise financeira sem precedentes, pode ver-se a nova silhueta da manequim portuense.Com conjuntos mais descontraídos e outros mais sexy e ousados, Sara Sampaio fez os seguidores da marca vibrarem com um corpo mais voluptuoso, diferente de anteriores campanhas que protagonizou.A verdade é que a nova imagem de Sara Sampaio cativou os fãs, que não se cansaram de elogiá-la e deixar ‘gostos’ nas fotografias em que aparece. Mas não é a única. Há modelos que exibem orgulhosas imperfeições, como estrias e celulite.A mudança nas curvas de Sara Sampaio foi gradual e a própria já falou publicamente sobre o assunto, assumindo que tem passado mais tempo no ginásio e que isso faz com que aumente a massa muscular., disse, mas redes sociais, durante um direto que fez onde se mostrava a fazer exercício físico. Os mais de 7 milhões de seguidores que tem no Instagram também parecem aprovar – a avaliar pelos ‘gostos’ que lhe deixam.Sara Sampaio sempre assumiu que a genética estava do seu lado e que não tinha grandes problemas em manter a forma. Aliás, a modelo de 28 anos admite que não abdica de fast food e que tem dificuldades em aumentar de peso. Por isso, o que tem feito para ficar com mais curvas é uma aposta nos treinos de musculação no ginásio. E as diferenças são notórias nas fotos que publicou nas redes sociais antes da mudança nos seus hábitos. É também no Instagram e no Facebook que vai partilhando algumas dicas sobre beleza e bem-estar com outras mulheres.