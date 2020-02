01:30

Depois de ter sido confirmada a sua participação no programa ‘Dança com as Estrelas, Margarida Corceiro vê a sua agenda mais limitada.Antes de iniciar o período de ensaios diários, a atriz, de 17 anos, viajou para Madrid para tentar ultrapassar o período conturbado que está a viver na relação com João Félix, de 20.O casal, que vive uma relação à distância, viu-se obrigado a resolver algumas questões pessoalmente para superar o período de mal-estar.Recorde-se que, recentemente, Margarida e João Félix deixaram de se seguir nas redes sociais denunciando o período de tensão entre o jovem casal que vive uma relação à distância há vários meses.