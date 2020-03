Humorista Joana Marques vai ser mãe pela segunda vez

"Amor em tempos de cólera", escreveu na legenda da publicação, que lhe valeu várias mensagens de felicitações e ternura.







Recorde-se que Joana Marques tornou-se conhecida do público pela prestação num programa no 'Canal Q' ao lado de Daniel Leitão, tendo posteriormente participado em vários projetos. Atualmente, brilha todas as manhãs na emissão da Rádio Renascença ao lado de Ana Galvão e Carla Rocha.

Joana Marques anunciou que está grávida pela segunda vez.Foi durante a emissão em direto da Rádio Renascença desta terça-feira, dia 24 de março, que a humorista, que colabora regularmente com estrelas como Cristina Ferreira ou Ricardo Araújo Pereira, revelou que vai voltar a ser mãe.A comediante, que já é mãe de Xavier, que nasceu em dezembro de 2016, garantiu que este será o "último filho", fruto da relação com o companheiro,Após partilhar a notícia com os ouvintes, Joana Marques não resistiu a partilhar uma fotografia nas redes sociais onde mostra uma ecografia do bebé que vem a caminho