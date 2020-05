Bárbara Bandeira exibe decote explosivo e aquece redes sociais

A carregar o vídeo ...

Bárbara Bandeira chora por ter de adiar o concerto no Coliseu

Aos 18 anos,mostra-se cada vez mais ousada e atrevida com a sua imagem. Conhecida pelo seu talento na música, a jovem artista faz questão de exibir um estilo arrojado e não dispensa os decotes mais ousadas.Nas redes sociais, a cantora voltou a partilhar uma fotografia em que as suas curvas estão em grande evidência e conquistou milhares de elogios dos fãs e seguidores.Com um decote explosivo e bastante revelador Bárbara mostra-se confiante com o seu corpo e prova que superou os complexos do passado.Na altura, acabou por ser alvo de críticas por parte de Débora Picoito por ter chorado a lamentar o adiamento. A guerra esteve ao rubro entre as duas.