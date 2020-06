Manuel Luís Goucha mostra luxos da casa de Sintra

Avida íntima de Manuel Luís Goucha, de 65 anos, gera cada vez mais curiosidade e a verdade é que os detalhes estão à vista. Se antes mantinha uma postura mais reservada em relação à sua privacidade, atualmente o apresentador não se coíbe de partilhar com os fãs vários momentos do seu dia, mesmo aqueles em que não está em televisão.Há dias, abriu as portas da propriedade de Fontanelas, em Sintra, e deu a conhecer mais do espaço que é a sua principal morada. Em jeito de partilha dos seus afazeres em lazer, o rosto do ‘Você na TV!’ revela as áreas verdes de grande dimensão do exterior do imóvel, bem como a zona de piscina. Quanto ao interior, é mais recatado.Normalmente fotografa-se na biblioteca repleta de livros, que ‘devora’ num ápice, muitos para dar a conhecer nas manhãs de Queluz de Baixo, em entrevista aos respetivos autores.As brincadeiras com os cães e gatos também são de grande apreço dos admiradores, que tecem rasgados elogios.Enquanto Manuel Luís Goucha desfruta da semana de trabalho na propriedade de Fontanelas, o seu companheiro Rui Oliveira trabalha arduamente no monte em Monforte, no Alentejo.O empresário passa a maior parte dos dias no campo junto dos trabalhadores, ajudando na agricultura e apoio aos animais, como borregos e ovelhas.Durante o fim de semana, o rosto da TVI ruma até ao Alentejo para gozar da paisagem de perder de vista e calmaria característica daquela região.Além disso aquece o coração ao rever o marido e companheiro de vida, desde há duas décadas.