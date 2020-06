Famosas mostram-se sem maquilhagem

Um problema para muitas, um motivo para sorrir para outras.Mostrar-se de cara lavada nem sempre é fácil para muitas mulheres, mas a confiança pode fortalecer e ajudar a ultrapassar os receios.Várias estrelas nacionais, habituadas aos holofotes e glamour, são as primeiras a impulsionar a revelação do brilho natural.Fátima Lopes, no auge dos seus 50 anos, parece pouco importada com o que os outros dirão.A mesma filosofia é partilhada pela musa da ficção nacional Fernanda Serrano, que aos 46 anos continua a encantar. Andreia Dinis também tem apostado em mostrar-se tal como é... até com "os quilinhos a mais".Um exemplo para muitas mulheres em Portugal e no Mundo, Sara Sampaio é a primeira a passar o desmaquilhante mal termina um desfile ou produção fotográfica.Nas redes sociais, as partilhas de fotografias ao natural são mais do que muitas.