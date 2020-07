Famosas rendidas ao calor

01:30

André Filipe Oliveira

A chegada das altas temperaturas ao País não passou indiferente a ninguém, muito menos às estrelas nacionais que fizeram as malas e rumaram às praias mais quentes do verão.Jessica Athayde refugiu-se num hotel em segredo e até deixo o filho Oliver ao cuidado do namorado Diogo Amaral para poder carregar baterias. Cuca Roseta aproveitou o bom tempo para se bronzear e escolheu um conjunto alusivo ao verão.Também a atriz Sofia Ribeiro tem aproveitado os dias de calor da melhor maneira, optando até por fazer exercício físico no exterior. Oceana Basílio viajou para o Algarve e tem desfrutado da praia até ao fim do dia ao lado da família.