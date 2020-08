Cristiano Ronaldo compra bomba de oito milhões

CR7 investe no novo modelo da Bugatti.

Craque é um apaixonado por automóveis de luxo

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rute Lourenço

Cristiano Ronaldo juntou uma nova bomba à sua garagem, que está cada vez mais milionária. Segundo o jornal italiano ‘Corriere della Sera’, o jogador português acaba de encomendar o exclusivo Bugatti Centodieci. Além de não estar disponível para qualquer um – só foram produzidas dez unidades –, o carro tem o preço proibitivo de oito milhões de euros. Ainda assim, fica aquém da bomba mais cara do Mundo, que já está na posse de Cristiano Ronaldo e que custa 11 milhões de euros, também ele um Bugatti, modelo La Voiture Noire.O Centodieci, que deverá chegar em breve a casa do jogador em Turim, tem 1600 cavalos e atinge uma velocidade máxima de 380 km/h.Antes do novo carro, Cristiano Ronaldo fez outra aquisição milionária ao comprar o seu primeiro iate. O craque explicou que sempre teve o sonho de ter o seu próprio barco e acabou por ser a pandemia a apressar a concretização desse desejo, uma vez que a embarcação permite ao jogador da Juventus desfrutar de dias de férias em segurança máxima na companhia da família.