João Félix alvo de chacota após deslize de Margarida Corceiro

João Félix e Margarida Corceiro continuam no centro da polémica após um engano que fez a namorada do jogador partilhar uma "imagem disparatada" nas redes sociais.A atriz mostrou uma fotografia de um rapaz deitado na cama, onde surge com um testículo à mostra. Os seguidores depressa começaram a 'incendiar' a Internet afirmando que a pessoa que aparecia deitada na cama era João Félix.Depois do deslize, Margarida sentiu necessidade de se justificar para garantir que a imagem divulgada não era de ninguém conhecido, mas o casal não se livra da polémica.O craque do Atlético de Madrid está a ser alvo de gozo nas redes sociais., foram alguns dos comentários deixados por parte dos seguidores do jovem.Os 'ataques' a Margarida Corceiro também não faltam. Os fãs do jogador apelam que se vingue da namorada., pode ler-se.Após a partilha polémica de Margarida Corceiro,. No entanto, parece que os milhões de seguidores que os acompanham não ficaram convencidos com a explicação.