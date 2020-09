Vítor Baía e Andreia Santos vão ser pais

Andreia Santos, de 35 anos, e Vítor Baía, de 50, estão a viver uma fase "muito feliz". Dois anos depois do nascimento do primeiro filho em comum, Rodrigo, preparam-se para serem pais novamente."Estamos maravilhados com a chegada de mais um filho e toda a família está encantada. É um momento de alegria muito grande", contou a nutricionista aoO bebé, que será o quinto filho do antigo futebolista, "foi planeado", deverá nascer no final de fevereiro e a gestação está a ser vivida de forma serena, "sem enjoos ou indisposições". "Sinto-me mesmo muito bem", assegurou Andreia.Por enquanto, ainda não sabem o sexo do bebé. "É indiferente. Gosto muito de ser mãe de um menino e também não me importava de ter uma menina", disse, divertida.Juntos há oito anos, têm vivido uma relação estável e contam com o apoio dos filhos mais velhos do vice-presidente do FC Porto, Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13, fruto de relacionamentos anteriores.Em julho, Vítor Baía surpreendeu a companheira com um pedido de casamento, no dia em que completou 35 anos. "Eu disse ‘sim’. Obrigada por tornares este aniversário tão especial", partilhou, na altura, Andreia Santos.No final da semana, Andreia Santos e Vítor Baía festejaram em família o segundo aniversário de Rodrigo. Nas redes sociais partilharam alguns momentos e mostraram-se radiantes."A mamã e o papá amam-te daqui até à lua! O teu sorriso, a tua alegria e a tua forma de ser, tão doce, iluminam as nossas vidas", escreveu a nutricionista.