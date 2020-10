Sara Sampaio arrasa em lingerie

01:30

Carolina Cunha

É considerada uma das mulheres mais sensuais do Mundo e os motivos estão à vista. Sara Sampaio, de 29 anos, protagonizou uma nova campanha de roupa íntima para a marca Victoria’s Secret e exibiu toda a sua beleza e ousadia.Com uma lingerie reduzida, a manequim portuguesa exibiu as suas curvas sedutoras e encantou os milhares de fãs que não resistem aos seus atributos. A sua silhueta sofreu algumas alterações ao longo dos últimos meses, mas a modelo mostra que se sente confiante e que se aproxima mais da forma física da ‘mulher real’, com curvas, fugindo assim à ideia de um corpo perfeito estipulado por medidas.Depois de ter terminado a relação de cinco anos com Oliver Ripley, Sara Sampaio está mais focada do que nunca na sua carreira internacional. A manequim mantém a sua vida em Los Angeles, onde vive sozinha, num apartamento de luxo.Nas redes sociais, o ‘anjo’ mostra que já recuperou do desgosto amoroso graças à ajuda preciosa do seu grupo restrito de amigos.