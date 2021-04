Luciana Abreu ausente das cerimónias fúnebres da avó

Maria Barreto sofria de Parkinson e não mantinha contacto com as filhas da atriz.

Luciana Abreu

01:30

Luciana Abreu está de relações cortadas com a família há vários anos e falhou o funeral da avó paterna, Maria Barreto, que morreu aos 78 anos. A estrela da SIC não compareceu nas cerimónias fúnebres da avó, que tiveram lugar na quarta-feira, no Porto.









Maria Barreto, que sofria de Parkinson, apenas conheceu as filhas mais velhas de Luciana Abreu, Lyoncé Viiktórya e Lyannii Viiktórya, em 2017, mas nunca chegou a conhecer as gémeas Amoor e Valentine.

“Só teve conhecimento do nascimento delas e só as viu pelas revistas. É muito triste, mas as pessoas acham que só um lado é que tem de ceder, mas a vida não é assim”, lamentou o pai da atriz, Luís Costa Real, em declarações à ‘TV7 Dias’.