Famosos preparam festa do título do Sporting

"Com 13 e 8 anos, poderá ser hoje que os meus filhos veem pela primeira vez o Sporting Clube de Portugal ser campeão nacional de futebol. Eu, que já passei por dois grandes jejuns, sei o difícil que é crescer sem ganhar tantas vezes quanto os nossos rivais e ter que ouvir as mesmas piadas ano após ano. Mas cá em casa os cachecóis não têm pó porque sempre foram ao estádio para serem agitados e usados com orgulho. Hoje podemos ser campeões e amanhã poderemos ganhar outra vez ou ter que atravessar outro longo jejum, mas o amor pelo Sporting, esse nunca vai esmorecer. Viva o Sporting", assinalou nas redes sociais.



A radialista Joana Cruz, que está a lutar contra um cancro da mama, já colocou em curso as festividades, embora de uma forma mais recatada. Ainda assim, fez questão de exibir o orgulho sportinguista.



"Hoje é assim o espreguiçar da leoa! Vamos Sporting! Dormi com a camisola da época assinada pelos meus convidados do Podcast ADN de Leão e pus à volta da cama todo o enxoval verde que tenho! Tudo ajuda a puxar a festa de logo! Está quase. Força rapazes".





Hoje. Porque uma alegria nunca vem só".



Enquanto se preparam os gritos de apoio e aplausos, o Sporting prepara-se para o jogo decisivo com o Boavista, com início marcado para às 20h30.







Ao longo dia têm sido várias as caras conhecidas a antecipar o final da partida, revelando-se crentes na conquista do título pelos leões.O humorista Eduardo Madeira também vestiu as filhas Leonor e Inês a rigor. "