Georgina Rodríguez deslumbra no Festival de Cinema de Cannes

Georgina Rodríguez voltou esta quinta-feira a pisar a passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, onde esteve pela primeira vez em 2019. A namorada de Cristiano Ronaldo foi uma das convidadas para participar na 74º edição do prestigiado certame, que junta celebridades do Mundo inteiro e que hoje chega ao fim.Deslumbrante como sempre, Georgina, de 27 anos, escolheu um vestido castanho do estilista Jean-Paul Gaultier, combinado com umas sandálias brancas de salto alto com brilhantes, da marca Le Silla, que custam cerca de 580 euros. Com o cabelo apanhado, a empresária deixou em destaque os brincos da marca suíça Chopard, avaliados em milhares de euros.Mas a modelo espanhola não foi sozinha ao Festival de Cinema de Cannes, já que se fez acompanhar pelas câmaras do novo reality show que está a gravar para a Netflix e em que fará questão de mostrar os bastidores desta edição do evento.Para viajar até França, Georgina teve de abandonar Cristiano Ronaldo e os filhos, que continuam de férias na ilha de Maiorca, em Espanha, a bordo do iate de luxo do craque português, que está avaliado em cerca de cinco milhões de euros.Este ano, Ronaldo e Georgina decidiram não viajar sozinhos e convidaram alguns amigos para acompanhá-los até Espanha. Tony Garcia Jimenez e o casal Edu Aguirre e Julia MM Salmeán foram os eleitos pelo casal para passar alguns dias nestes dias de descanso e luxo.