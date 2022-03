Sara Sampaio assume namoro Modelo portuguesa surge pela primeira vez em público com o produtor Zac Frognowski.

Sara Sampaio com o namorado

Foto: Phillip Faraone/getty images

Sónia Dias

Sara Sampaio, de 30 anos, assumiu publicamente a sua relação com Zac Frognowski, após dois anos solteira. A modelo portuguesa, que está a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, já tinha sido vista na companhia do manager e produtor, mas ainda não tinha assumido o romance. Contudo, esta semana, o casal marcou presença num evento da ‘Vanity Fair’, acabando com as especulações de uma vez por todas.



Recorde-se que a última relação conhecida de Sara Sampaio foi com o empresário Oliver Ripley, de 38 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2020. Desde então, Sara Sampaio optou por se focar na sua carreira profissional. Além da moda, decidiu apostar no cinema e já iniciou uma formação na área da representação.

