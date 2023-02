Georgina declara-se a Cristiano Ronaldo

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Cristiano Ronaldo completou no domingo, dia 5 de fevereiro, 38 primaveras. O dia foi passado com família e amigos , na Arábia Saudita. As irmãs, Elma Aveiro e Katia Aveiro, não estiveram presentes, mas publicaram declarações nas suas redes sociais.Esta segunda-feira, dia 6 de outubro, foi a vez de Georgina Rodríguez partilhar o amor que tem por Cristiano Ronaldo, com uma carinhosa foto dos dois e com a seguinte descrição:A caixa de comentário continua a somar os comentários sobre o casal.