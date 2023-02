Fátima Campos Ferreira chora a morte do marido

01:30

O jornalista e ex-diretor de Informação da RTP (entre 1994 e 1996) Manuel Rocha morreu, este domingo, aos 75 anos. Foi a própria estação pública que confirmou a notícia no site, mas sem avançar a causa da morte do marido da jornalista Fátima Campos Ferreira.









“Começou a carreira na Rádio Renascença e deixa como marca relevante do percurso na televisão pública a forma como dimensionou, em particular, a RTP Porto no início dos anos de 1990”. Foi assim desta forma que a RTP se despediu de Manuel Rocha.

Os profissionais do canal do Estado eram bastante discretos quanto à sua vida em comum. No entanto, Manuel Rocha abriu uma exceção no 60.º aniversário de Fátima Campos Ferreira, fazendo uma declaração pública numa viagem a dois, a Veneza.





Recorde-se ainda que a jornalista, atualmente com 64 anos, lutou contra um cancro da mama, mas em 2019 admitiu que estava em fase de remissão.