Neymar alicia gémeas para sexo

A jogadora de voleibol Key Alves, de 23 anos, estrela da plataforma Onlyfans e atual concorrente do ‘Big Brother Brasil’, revelou que Neymar, de 31, dirigiu-lhe uma proposta sexual que envolveria, também, Keyt Alves, a sua irmã gémea.





Key garante que o jogador do Paris Saint-Germain começou por entrar em contacto com Keyt nas redes sociais e depois passou as investidas para Key. “Mandou-me mensagem, como se nós não conversássemos. Eu e a minha irmã falamos sobre tudo, ele acha que não íamos conversar sobre isso?”, disse a atleta e modelo, incendiando as redes sociais e dando azo a mais uma polémica em torno do jogador brasileiro.