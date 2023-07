Goucha e ex-namorada de José Sócrates em guerra aberta

'Goucha, telelixo e palmatória'.





Manuel Luís Goucha e Fernanda Câncio envolveram-se numa polémica online. Tudo começou após um texto de opinião da autoria da ex-namorada de José Sócrates no Diário de Notícias, com o título:No texto de opinião, Fernanda Câncio recorda algumas das entrevistas do apresentador que considera terem servido para favorecerManuel Luís Goucha recordou a entrevista que fez no 'Você na TV' (TVI) a Mário Machado, em 2019, confessando que "foram 15 minutos que me perseguem até hoje" e esse foi o mote para a Fernanda iniciar a sua crónica, recordando que Mário Machado é "um criminoso nazi". À época, a entrevista foi bastante polémica e o apresentador defendeu-se das criticas sublinhando que aquela entrevista foi "uma oportunidade de ouro para confrontar argumentos e ideias". Mais tarde, como escreve Fernanda Câncio, Goucha, assumiu que "uma conversa daquelas não cabe num programa magazinesco."No mesmo texto, Câncio vai mais longe e recordou ainda o convite feito aque integrou o governo de Jair Bolsonaro, e o facto de Suzana Garcia ter sido uma das comentadoras da 'Crónica Criminal' deste formato matutino.Por fim, Fernanda Câncio considera que GouchaManuel Luís Goucha reagiu à crónica de opinião numa curta publicação nas redes sociais e recordou a relação amorosa de Fernanda Câncio e José Sócrates.atirou o apresentador.Recorde-se que esta não é a primeira que que a jornalista e o apresentador trocam farpas.