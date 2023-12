Ana Malhoa reforça ‘Dança com as Estrelas’

A nova edição do programa ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, que arranca a 7 de janeiro, contará com mais uma concorrente: Ana Malhoa. “A Ana é tudo o que se pretende: alegria, irreverência, sensualidade, talento e mediatismo. É um grande reforço, sem dúvida”, elogiou uma fonte da produtora Endemol à revista ‘TV Guia’.A cantora, de 44 anos, que estava afastada da televisão, regressa agora ao pequeno ecrã, num formato onde irá tirar proveito de um dos seus maiores talentos.

A atriz Ana Guiomar e o cantor Miguel Cristovinho (dos D.A.M.A) são também dados como certos no leque de concorrentes.