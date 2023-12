Enrique Iglesias reforma-se aos 48 anos

Cantor vai ganhar 100 milhões de euros com a venda da sua imagem e catálogo musical.

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias decidiu reformar-se da música aos 48 anos. O cantor espanhol vai pôr de lado os palcos, mas isso não significa que vai deixar de fazer uns bons milhões.O filho de Julio Iglesias vai vender todo o seu catálogo musical e ainda a sua imagem por 100 milhões de euros, que inclui 11 discos de estúdio, os singles lançados a solo ou em coletâneas - e vai chamar-se ‘Final Vol. 2’.Em fevereiro do próximo ano, Enrique Iglesias ainda vai editar mais um disco. Recorde-se que o cantor é casado com Anna Kournikova, antiga tenista com quem tem três filhos em comum.