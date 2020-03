50 Cent está a ser arrasado por ignorar quarentena e ir a bar de strip

50 Cent

Foto: Getty

16 mar 2020 • 17:00









O rapper ainda não reagiu publicamente à polémica. Nas redes sociais multiplicam-se críticas ao facto de 50 cent ignorar as recomendações de se evitar locais com grande concentração de pessoas num período de grande propagação do vírus. Starlet's Gentlemen, "sem mostrar qualquer preocupação com a sua segurança", não usando máscaras ou luvas.O rapper ainda não reagiu publicamente à polémica. Nas redes sociais multiplicam-se críticas ao facto de 50 cent ignorar as recomendações de se evitar locais com grande concentração de pessoas num período de grande propagação do vírus.

50 Cent está a gerar uma onda de indignação nos EUA. Tudo porque o rapper decidiu ignorar o "estado de emergência nacional" decretado por Donald Trump, uma medida que visa "impedir a expansão" do coronavírus e foi divertiu-se para um bar de strip em Nova Iorque, nos EUA.De acordo com o TMZ, o raper esteve no